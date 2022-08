La Mostra d’Oltremare di Napoli non sarà parco pubblico. De Negri: “Bella notizia. Si sarebbe distrutto polo fieristico d’eccellenza”

NAPOLI – “Ho avuto la bella notizia della cancellazione immediata di ogni velleità della precedente amministrazione comunale di fare del polo fieristico Mostra d’Oltremare di Napoli un parco pubblico con prezzo del biglietto di ingresso ad un solo euro“. Lo annuncia Angioletto De Negri, patron di Progecta e organizzatore di numerose importanti kermesse nella struttura di Fuorigrotta, che spiega di aver avuto una serie di incontri con l’assessora comunale alle Attività produttive, Teresa Armato, in cui ha presentato il fitto programma di fiere che la sua società è pronta ad organizzare, come ogni anno, dall’autunno 2022 al giugno 2023.

L’idea del parco pubblico, prosegue De Negri, era il “risultato dell’ignoranza crassa in materia di fiere di qualcuno che pensava di distruggere uno dei beni più preziosi della nostra grande città anziché rigenerarlo ed aprirlo finalmente soltanto alle fiere ed ai congressi”.

Il patron di Progecta – che con il suo storico staff dà vita negli spazi della Mostra alla Borsa Mediterranea del Turismo, Showcolate, Pharmexpo, Arkeda, Gustus ed Expo Franchising e che in queste ore sta definendo con i vertici di Mostra d’Oltremare del contratto di assegnazione per dar corso ad una nuova vita della storica Fiera della Casa – spiega che “tante sono le cose ancora da cambiare per l’ottimizzazione del buon funzionamento dell’eccellente polo fieristico di Fuorigrotta quale l’articolazione dei parcheggi, la cura del verde ed altre di natura strutturale. Sono certo, però, con la nuova amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, anche se con i dovuti tempi necessari come già ha avuto modo di comunicarmi, verrà ripristinato il corretto funzionamento di tutta la struttura“.

