Dal sindaco di Napoli sì alla cittadinanza per Dries Mertens

NAPOLI – “Per tutto ciò che ha rappresentato, e rappresenta, per Napoli, per il legame speciale che ha saputo costruire con i napoletani, per aver deciso di conservare la sua casa nella nostra città: concederemo la cittadinanza onoraria a @dries_mertens14”. Così in un tweet il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi confermando l’intenzione dichiarata, a margine del consiglio comunale, di riconoscere al 35enne calciatore belga Dries Mertens, al primo posto nella classifica marcatori della storia del calcio Napoli, il titolo di cittadino onorario del capoluogo campano.

