100 show gratuiti nel cuore di Roma con ‘Cerchi e Fori’

ROMA – Dal 4 al 23 agosto le serate estive di Roma si arricchiscono di nuovi e interessanti appuntamenti con ‘Cerchi e Fori’. Una rassegna di eventi gratuiti che per venti giorni – con protagonisti artisti di strada che daranno vita a spettacoli di musica, danza, teatro, circo, clownerie, magia e tanto altro – animeranno, dalle 20.30 alle 23.30, via dei Cerchi e via dei Fori Imperiali, che verranno per l’occasione straordinariamente pedonalizzate integralmente la sera, negli orari in cui si terranno gli spettacoli. Si tratta di un’iniziativa promossa da Roma Capitale, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura e che fa parte del programma dell’Estate Romana 2022; gli spettacoli previsti sono stati selezionati attraverso l’Avviso pubblico ‘Spettacoli di strada sulla Via dei Fori e Via dei Cerchi’.

‘Cerchi e Fori’ consentirà a cittadini e turisti di passeggiare nell’atmosfera magica delle sere e delle notti estive in mezzo ad alcuni dei monumenti più importanti della storia di Roma, incontrando sul proprio cammino cinque postazioni (due su via dei Cerchi e tre su via dei Fori Imperiali) nelle quali si alterneranno le melodie, le coreografie, i ritmi, i colori e la poesia di tutti i 100 spettacoli previsti dal programma, adatti a un pubblico di tutte le età.

“Abbiamo voluto realizzare questa iniziativa – ha detto l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – per arricchire ancora di più l’offerta dell’Estate Romana 2022, dando a romani e turisti la possibilità di avere pienamente a disposizione per venti serate nel mese di agosto due tra le vie più belle del centro archeologico monumentale di Roma, via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi, trasformate per l’occasione in palcoscenici di spettacoli di strada animati da artisti di ogni tipo. Questo è un primo passo- ha aggiunto- del progetto di piena valorizzazione dell’area archeologica centrale che stiamo portando avanti per consentire a tutti, cittadini e non, di riappropriarsi pienamente del cuore della città”.

“L’iniziativa ‘Cerchi e Fori’ – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – ci permette di avviare una sperimentazione che poi porterà alla definitiva pedonalizzazione di via dei Cerchi, un intervento che è coerente con il Piano urbano della mobilità sostenibile recentemente approvato ed è in linea con la nostra strategia di progressiva riduzione dei carichi di traffico in centro e di ampliamento delle pedonalizzazioni. Soprattutto nel centro storico della città, patrimonio Unesco, l’obiettivo che ci siamo posti è la riduzione del numero di autovetture con il progressivo riequilibrio dello spazio fisico stradale a favore della mobilità dolce e dei pedoni”

