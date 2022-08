Heineken lancia le ‘Heinekicks’, le scarpe con la birra nella suola

ROMA – Colori sgargianti, apribottiglie nella linguetta e, soprattutto, la birra nella suola. Sono le Heinekicks, particolari sneakers create da Heineken, in collaborazione con il designer Dominic Ciambrone (aka The Shoe Surgeon), per celebrare la nuova Heineken Silver. Le scarpe saranno prodette in edizione limitata: solo 32 modelli, di cui 7 saranno disponibili per l’acquisto a Singapore entro fine anno.

LE SCARPE CON LA BIRRA

Le Heinekicks riprendono i colori verde, rosso e argento della Heineken Silver, la nuova birra di Heineken. Nella linguetta è integrato un apribottiglie rimovibile in metallo. Ma la vera chicca è la suola trasparente, il cui interno è riempito con la birra Heineken Silver. Heineken assicura che il metodo utilizzato non permetterà alcuna fuoriuscita del liquido.

