Con Luca Vecchi chiude stasera Letture d’Estate

ROMA – Chiude stasera, 5 agosto, Letture d’Estate, la rassegna al Bibliobar di Roma che ha animato all’ombra di Castel Sant’Angelo, sul Lungotevere Castello, le serate estive con presentazioni, incontri per i più piccoli e meditazioni per tutti completamente a ingresso gratuito.

Ospite alle ore 21, il regista, sceneggiatore e attore, Luca Vecchi. L’artista, tra i creatori della web serie ‘The Pills’, sarà sul palco di Letture d’Estate con Betanì Mapunzo per presentare il suo libro ‘Tu per me sei morto’, edito da Rizzoli.

IL LIBRO

Primo Aprile ha tante buone ragioni per essere arrabbiato. Ha un nome che l’ha marchiato a vita, un’amica ingestibile e, anche se fa lo scrittore, non butta giù una riga da mesi. Un giorno il corriere gli consegna uno strano manoscritto. Arriva da Dario, un vecchio amico con il quale non parla più da anni. Si è suicidato e prima di farla finita ha messo nero su bianco le sue ultime volontà. Non è la solita breve lettera d’addio, ma un dettagliatissimo manuale per districarsi nel magnifico mondo delle pompe funebri. Dario, infatti, vuole un funerale indimenticabile e a Primo tocca l’ingrato compito di organizzare tutto. Un romanzo divertente, amaro e sanguigno, che racconta la fine di un’amicizia e l’inizio di una grande storia.

