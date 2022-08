(Video da Twitter)

ROMA – Un Suv fuori controllo ha fatto irruzione sulla spiaggia del Bagno Piero, a Forte dei Marmi. Alla guida del mezzo, con targa svizzera, una donna che ha perso il controllo, forse per un malore o a causa della poca praticità con il cambio automatico. L’incidente si è verificato giovedì all’ora di pranzo nella località in Versilia.

Come si vede nel video, circolato su Twitter, il Suv ha travolto la struttura dello stabilimento, danneggiando cabine e una pergola. Ma fortunatamente nessuna persona si è trovata nella traiettoria del mezzo impazzito e non ci sono stati feriti. Solo tanto spavento, in una giornata al mare rovinata dall’irruzione improvvisa dell’automobile.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it