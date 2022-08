ROMA – Rhove fa ancora parlare di sé, non solo per la musica. Dopo aver interrotto un concerto perché i suoi fan non saltavano, il rapper di ‘Shakerando’ è stato ancora protagonista di un controverso episodio accaduto nel corso del suo ultimo live. Durante lo show, il cui palco era allestito a bordo piscina, Rhove ha improvvisamente spinto una ragazza in acqua. Il video è diventato virale sul web e ha sollevato numerose polemiche.

Ma perché, uscito di testa completamente pic.twitter.com/ZlZLKDNKhe — A t t A 🇮🇹 (@atta1908) August 4, 2022

RHOVE SI DIFENDE, MA FA UNA FIGURACCIA

La ragazza buttata in piscina ha raccontato su TikTok di non essersela presa e una volta riemersa dall’acqua, Rhove l’ha invitata a salire sul palco. Il cantante ha deciso quindi di raccontare la sua versione su Instagram, difendendosi in una storia diventata virale. Non tanto per l’episodio in sé, quanto per il contenuto. Molti utenti hanno notato evidenti errori grammaticali nel testo, come ‘ha’ senza acca e la doppia ‘p’ in ‘a posto’, oltre a dimenticanze di punteggiatura.

Amico invece di risarcire i fans usa i soldi per un corso accelerato di italiano🤦🏼‍♀️

Ci sarebbe stato altro da correggere ma non ho voluto infierire

Ho fatto una correzione soft #Rhove pic.twitter.com/WPNT6q3Yib — OMG (@dajedeclick) August 4, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it