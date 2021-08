Covid, 7.230 nuovi contagi e 27 morti. Sale il tasso di positività al 3,4%

ROMA – Sono 7.230 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri erano stati 6.596. Sono invece 27 le vittime in un giorno, mentre ieri le persone decedute erano state 21. Da febbraio 2020 il totale delle vittime in Italia è pari a 128.163. Il tasso di positività è del 3,4%, con 212.227 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 215.748, facendo registrare un aumento rispetto a ieri.

Secondo i dati del ministero, nel nostro paese sono 268 i pazienti ricoverati in terapia intensiva a causa del Covid, 8 in più rispetto a ieri. Se ieri gli ingressi giornalieri nei reparti ordinari erano stati 14, oggi se ne registrano 25, mentre sono complessivamente 2.409 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, in aumento di 100 unità rispetto a ieri.

Sono invece 3.371 i guariti mentre gli attualmente positivi salgono di 3.826 unità e si attestano su un numero complessivo di 101.046.

Prendendo in esame le singole regioni, il Veneto fa registrare il maggior numero di nuovi casi (888). A seguire la Sicilia (831) e la Lombardia (793). Il Molise è invece la regione che fa registrare il minore incremento di contagiati (5). Seguono poi la Valle d’Aosta (13) e la Provincia autonoma di Bolzano (21).

