Festa per Gimbo Tamberi nella sua Ancona. Acquaroli: “Esempio per i giovani”

ANCONA – Gianmarco Tamberi “è un esempio per tanti giovani e orgoglio di tutti i marchigiani”. Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che, insieme all’assessore allo Sport Giorgia Latini, ha voluto essere presente oggi alla festa organizzata al Palaindoor di Ancona per il ritorno dell’oro olimpico a Tokyo nel salto in alto.

Acquaroli a nome dei marchigiani ha voluto ringraziare l’atleta per “le grandi emozioni che ha saputo regalare e per l’esempio dato ai giovani sia nel condividere l’oro con il suo amico Mutaz Essa Barshim sia nell’affrontare le sfide dello sport e della vita”. Ha concluso il presidente: “Ancora una volta le Marche sono sul gradino più alto del podio e questo ci riempie di orgoglio”.