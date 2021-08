Prelievi dei minori: protesta a Montecitorio, il legale di Laura Massaro: “Prassi malvage, devono finire”

ROMA – Anche Lorenzo Stipa, legale di Laura Massaro, icona delle mamme coraggio accusate di alienazione parentale, si è unito oggi alla protesta delle altre mamme coraggio di fronte a Montecitorio. “Siamo qui- ha detto- per continuare la protesta che va avanti da giorni contro i prelevamenti coatti dei minori. Non ci fermeremo finché non ci sarà un intervento serio da parte dei ministeri dell’Interno e della Giustizia e di tutte le istituzioni. Non è possibile che i bambini vengano prelevati con la forza come fossero dei criminali”. “È uno scandalo- ha aggiunto Stipa- che succede in molti paesi del mondo e purtroppo anche l’Italia ha questa brutta pagina di storia che colpisce in particolare le donne e i loro bambini. Anche di fronte a denunce di violenza, maltrattamenti e abusi- ha concluso- le donne non vengono credute e i loro figli vengono loro tolti. Queste prassi malvage dei tribunali devono finire e ci auguriamo un intervento da parte del Presidente della Repubblica”.

