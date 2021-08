A Napoli fiaccolata ‘No Green Pass’, sui cartelli Draghi in versione Hitler

NAPOLI – Questa sera, alle 19, si svolgerà anche a Napoli una fiaccolata organizzata dagli oppositori del Green Pass. I manifestanti annunciano un corteo, con partenza alle 19 da piazza Dante, alla vigilia dell’entrata in vigore della normativa che da domani estende l’obbligo di esibire la certificazione verde. In Campania una manifestazione è in programma anche a Salerno (alle 19 in piazza Portanuova).



Il calendario delle proteste viene diffuso tramite gruppi Facebook e canali Telegram. I cortei, annunciano, attraverseranno le piazze delle principali città italiane. L’obiettivo è “manifestare la sera prima dell’entrata in vigore del Green Pass – spiegano -. Insieme, tutti in piazza, la vinciamo noi. Libertà”. Alcuni contestatori stanno pubblicando sui social video e foto di materiali che saranno utilizzati durante le proteste. Tra questi, cartelli con l’immagine di Mario Draghi rappresentato con le sembianze di Adolf Hitler.

