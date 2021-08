Bassetti: “Il minestrone di casi Covid non serve, bisogna cambiare le regole dei conteggi”

ROMA – “Occorre contare in maniera diversa i casi Covid ricoverati in ospedale, dividendo tra i casi di Covid (chi ha la polmonite o altri effetti infettivi del virus) e chi è in ospedale per altra ragione, come per esempio un problema ortopedico e cardiologico, e ha il tampone positivo per SARS-CoV-2 senza alcun segno di infezione“. Lo scrive su Facebook il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“Vale lo stesso concetto in terapia intensiva– prosegue Bassetti- bisogna contare soltanto quei pazienti che sono attualmente positivi e con una polmonite e non chi è in terapia intensiva da mesi e già con negatività al virus. Solo così potremo misurare la vera pressione attuale del Covid sugli ospedali“. Secondo Bassetti, invece, oggi si fa solo un “gran minestrone che non serve a nessuno, anche perché su questi numeri si deciderà il colore delle regioni da settembre. Occorre cambiare le regole della conta oggi”.