No-vax pentita lancia un appello dall’ospedale: “Ho sbagliato, vaccinatevi”

NAPOLI – “Ho rischiato la vita, è stato bruttissimo, si sta male, andate subito a vaccinarvi”, è l’accorato appello lanciato da una donna siciliana costretta al ricovero in ospedale dopo aver contratto il Covid-19.



“Tutti noi che siamo qui siamo senza vaccino e abbiamo sbagliato” – aggiunge da un letto del reparto Covid del “Fratelli Parlapiano” di Ribera, nell’Agrigentino. Una testimonianza degli effetti ancora gravi che possono seguire al contagio da coronavirus in chi come lei ha scelto di non farsi somministrare il vaccino.

“Ora grazie alle cure che stiamo ricevendo stiamo tutti bene”- conclude con la voce rotta dal pianto la 56enne.