FOTO | I gatti? Contenti dentro un cartone. L’appello: “Sabato non riciclateli, dateli a loro”

BOLOGNA – Chiunque abbia un gatto in casa è consapevole di (almeno) due piccole verità: 1) il vero padrone di casa è lui; 2) poche cose per un gatto sono più irresistibili dell’infilarsi nelle scatole di cartone. Ecco perchè il Consorzio che si occupa della raccolta differenziata di cartoni e imballaggi ha deciso di lanciare un appello a tutti i padroni di gatti. In occasione della Giornata internazionale del gatto, l’8 agosto, è il messaggio, ‘non buttate le scatole di cartone o i rotoli di carta igienica nel bidone, ma seminateli per casa e fate felice il vostro gatto“. Se nelle scatole di cartone possono trovare rifugio, infatti, coi rotoli possono giocare.

Questa l’idea di Comieco, il Consorzio nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) per la giornata internazionale del gatto, che cade sabato 8 agosto. Un appello, specifica il Consorzio in una nota, che “vale solo per un giorno“. Solo sabato, dunque, anzichè riciclare scatole e imballaggi, “disseminatele per casa e trasformatele in rifugi temporanei, percorsi a ostacoli e tiragraffi improvvisati”. Per i restanti 364 giorni dell’anno, prosegue Comieco, invece, le scatole di cartone vanno buttate (dopo aver fatto uscire il gatto, ricorda il Consorzio).

“L’impegno nella corretta differenziazione degli imballaggi in carta e cartone rimane il primo e indispensabile passo per garantire un’efficiente filiera del riciclo e permettere così alla carta di tornare a nuova vita”.

Ecco le istruzioni del Comieco sul riciclo delle scatole di cartone: togliere il gatto; appiattire le scatole; eliminare lo scotch; eliminare i punti metallici; conferirle nel contenitore della carta.

Comieco nel comunicato spiega anche che sul web si possono trovare tanti consigli e video tutorial per realizzare giochi e passatempo per i gatti utilizzando scatole, spago, palline e legumi secchi (ma anche le stesse crocchette).