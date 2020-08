Cirio al Governo: “Attivare gli ammortizzatori sociali per ex Embraco”

TORINO – Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, chiede al Governo di attivare immediatamente tutti gli ammortizzatori sociali possibili per i lavoratori ex Embraco e sollecita Invitalia ad assumere una posizione chiara.

Durante l’incontro che si è tenuto oggi in Prefettura con il sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, il sindaco di Torino, Chiara Appendino, e i sindaci del territorio, Cirio ha chiesto a Whirpool di fare la propria parte potenziando il fondo per la reindustrializzazione che ha a disposizione in questo momento 9 milioni di euro. Anche l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Elena Chiorino, ha assicurato la massima attenzione per la vicenda rendendosi disponibile a fornire tutto il supporto necessario ai lavoratori per quanto riguarda la formazione, garantendo allo stesso tempo il massimo sostegno dell’assessorato.