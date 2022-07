Battiti Live arriva su Italia 1: i cantanti della prima puntata

ROMA – L’appuntamento con la musica torna su Italia 1. Al via questa sera Radio Norba Cornetto Battiti Live, l’evento musicale più atteso dell’estate. Cinque serate condotte da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio, che ospiteranno oltre 80 artisti italiani e internazionali. La prima puntata andrà in onda questa sera a partire dalle 21.20 circa su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

BATTITI LIVE, I CANTANTI DELLA PRIMA PUNTATA

In ordine sparso: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Aka 7even, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Luigi Strangis, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Baby K, Coez, The Kolors, Boro Boro, Mr Rain, Alfa, Matteo Romano, Alex.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno Marco Mengoni, da Conversano e La Rappresentante di Lista da Ceclie Massapica.

