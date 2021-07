Covid, 480 nuovi contagi e 31 morti. Tasso di positività stabile a 0,6%

ROMA – Secondo quanto riporta il quotidiano bollettino sul coronavirus emetto da Protezione civile e Ministero della Salute sono 480 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 74.649 tamponi. Ieri i nuovi casi erano 808 con 67mila test in più, quindi il tasso di positività si conferma stabile allo 0,6%. I decessi sono 31 (ieri 12), ma comprendono recuperi risalenti ai mesi scorsi: 10 dalla Campania e 4 dalla Toscana. I ricoveri nelle terapie intensive sono 6 in meno (ieri -7) e scendono a 191, mentre i ricoveri ordinari sono 27 in meno (ieri -30) per un totale di 1.137.

