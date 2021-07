Gruppo di disoccupati sale su un’impalcatura in piazza Plebiscito a Napoli

NAPOLI – Un gruppo di disoccupati, aderenti al movimento 7 novembre, è salito su una delle impalcature presenti in piazza del Plebiscito, a Napoli, messe in piedi per gli spettacoli all’aperto del teatro San Carlo. In piazza è presente anche una delegazione di lavoratori della manutenzione stradale aderenti alla sigla Usb. Dopo un presidio iniziato nel primo pomeriggio di oggi, una delegazione di manifestanti è stata ricevuta in prefettura.