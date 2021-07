Vaccino, hub in Asi Benevento verso le 12mila somministrazioni

BENEVENTO – “Finora abbiamo fatto seimila vaccini, arriveremo a 12mila. È una delle più alte percentuali raggiunte in un centro vaccinale per le attività produttive ed è un risultato importante. L’hub di Benevento è unico nel suo genere in Italia e questa struttura, concluse le seconde dosi, resterà poi a disposizione del territorio se dovesse servire nuovamente”. Lo ha spiegato alla Dire Luigi Barone, presidente del consorzio Asi di Benevento, dove questa mattina si è tenuta una iniziativa in occasione della visita di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, e di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, all’hub vaccinale dedicato alle attività economiche e produttive della provincia sannita.



“Per noi è una scommessa vinta – ha aggiunto Barone – e le presenze di Bonomi e De Luca lo testimoniano. Grazie a questo hub abbiamo raggiunto due risultati importanti: da una parte abbiamo vaccinato i dipendenti delle aziende e messo in sicurezza il mondo produttivo. Dall’altro, con un hub unico, abbiamo consentito alle aziende di avere notevoli risparmi evitando di realizzare nei propri uffici dei singoli centri vaccinali. Oggi le aziende sono ripartire e il nostro auspicio è che in autunno la pandemia non crei ulteriori problemi”.

“A Benevento, sia in città che in provincia – ha sottolineato De Luca – abbiamo avuto una campagna di vaccinazione molto importante, di grande efficacia. Abbiamo deciso di fare qui in questo luogo un hub vaccinale, un’esperienza che abbiamo promosso anche in difformità con le decisioni nazionali. È stata una scelta della Regione, diversa da quella della nazionale, e siamo qui per sottolineare l’importanza di questa bella iniziativa”. Il presidente della Regione Campania ha annunciato che entro fine luglio la provincia di Benevento sarà Covid free “perché avremo vaccinato con la doppia dose il 70% dei cittadini. È un bellissimo risultato”. “Quello che è stato realizzato qua – ha detto Bonomi – è per me motivo di grande orgoglio. Confindustria aveva portato avanti la sua visione da marzo di quest’anno, quando abbiamo promosso la nascita di hub vaccinali di comunità, mettendo a disposizione di tutti i nostri luoghi e le nostre competenze, in primis delle comunità in cui le nostre aziende operano. Benevento è stata una eccellenza, questo è il primo hub che io visito e l’ho scelto perché qui è stato realizzato qualcosa di eccezionale”.