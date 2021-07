Ministry of Education launches system to help teachers in children’s literacy

By João Marcelo

SÃO PAULO – The MEC (Ministry of Education) presented this Wednesday, the 30th, the Sora (Online System of Resources for Literacy) and also promoted the launch of the Practical Training for Educational Literacy Managers. The Tool was developed in partnership with the UFG (Federal University of Goiás) to help teachers prepare lesson plans.

The system brings teaching strategies and the content that can be taught. The system also lists proposals for activities to be applied in classrooms and tools that are used to consolidate student learning. For example, images that help to fix the letters of the alphabet can be accessed. A module will also be included with suggestions for assessments to verify the learning of the content.

For the Minister of Education, Milton Ribeiro, the system can qualify literacy in the country. “Sora represents the democratization of gains in quality, efficiency and agility for literacy teachers,” said the minister during the launch of the tool.

MEC also launched continuing training for education managers. It is focused on school administrators, especially school principals. The course was developed in partnership with the National School of Public Administration (Enap). There are six different courses, 12 hours each, which ensure a certification. Divided into six modules, the training ranges from organizational management, people, school resources, information, to pedagogical management and literacy.

BRASILE. DUE NUOVE PIATTAFORME PER SOSTENERE L’ALFABETIZZAZIONE

Di João Marcelo

SAN PAOLO – Due piattaforme sviluppate con l’Universidade Federal de Goiás (Ufg) per aiutare i professori nell’elaborazione dei piani di studio, il Sistema di risorse online per l’alfabetizzazione (Sistema Online de Recursos para a Alfabetização, Sora) e la Formazione pratica per manager di alfabetizzazione educativa (Formação Prática para Gestores Educacionais da Alfabetização), sono state lanciate dal ministero dell’Istruzione del Brasile.

Il Sistema traccia strategie di insegnamento e individua alcuni contenuti validi per i professori. Il progetto elenca inoltre una serie di proposte e di attività che possono essere utilizzate in classe e strumenti per poter consolidare l’apprendimento da parte degli alunni. Ad esempio, immagini che possono essere impiegate per ricordare meglio le lettere dell’alfabeto. Sarà incluso inoltre un modulo con suggerimenti per prove atte a verificare l’apprendimento da parte degli allievi.

Per il ministro dell’Istruzione, Milton Ribeiro, il sistema può dare maggiore qualità all’alfabetizzazione in Brasile. “Il Sora rappresenta una democratizzazione dei vantaggi in termini di qualità, efficacia e agilità per i professori che si occupano di alfabetizzazione” ha detto Ribeiro, durante la presentazione dell’iniziativa, la settimana scorsa.

Il dicastero dell’Istruzione ha avviato anche un progetto per la formazione continua dei professionisti dell’educazione. Questo piano si focalizza sugli amministratori delle scuole e in modo particolare sui presidi. L’iniziativa è stata elaborata in partnership con la Escola Nacional de Administração Pública (Enap) ed è costituita da sei diversi corsi da 12 ore ciascuno, che garantiscono una certificazione alla fine.

I sei moduli spaziano dalla gestione organizzativa, alle persone, alle risorse scolastiche, all’informazione, alla gestione pedagogica e all’alfabetizzazione.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO LANÇA SISTEMA QUE AJUDA PROFESSORES NA ALFABETIZAÇÃO

Por João Marcelo

SÃO PAULO – O MEC (Ministério da Educação) apresentou nesta quarta-feira, dia 30, o Sora (Sistema Online de Recursos para a Alfabetização) e também promoveu o lançamento da Formação Prática para Gestores Educacionais da Alfabetização. A Ferramenta foi desenvolvida em parceria com a UFG (Universidade Federal de Goiás) para ajudar professores na elaboração de planos de aula.

O sistema traz estratégias de ensino e o conteúdo que pode ser ensinado. O sistema também elenca propostas de atividades a serem aplicadas em salas de aula e ferramentas que são utilizadas na consolidação do aprendizado dos alunos. Podem ser acessadas, por exemplo, imagens que ajudam a fixar as letras do alfabeto. Será incluído também um módulo com sugestões de avaliações para verificar a aprendizagem do conteúdo.

Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o sistema pode qualificar a alfabetização no país. “O Sora representa democratização de ganhos de qualidade, eficácia e agilidade para professores da alfabetização” disse o ministro durante o lançamento da ferramenta.

O MEC lançou também uma formação continuada para gestores da educação. Ela é focada nos gestores escolares, em especial os diretores de escolas. O curso foi elaborado em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). São seis cursos diferentes, de 12 horas cada um, que asseguram uma certificação. Dividido em seis módulos, a formação explana desde a gestão organizacional, de pessoas, de recursos escolares, da informação, até a gestão pedagógica e a alfabetização.