In Campania mascherina all’aperto obbligatoria per tutta l’estate

NAPOLI – “Le mascherine all’aperto? Penso che in Campania ce la teniamo pure per l’estate”. Lo annuncia Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine di una visita all’hub vaccinale dedicato alle attività economiche e produttive della provincia di Benevento situato nell’area Asi di Ponte Valentino. “Il motivo per cui è obbligatoria in Campania la mascherina – dice il governatore – non è perché ci divertiamo, ma perché è un piccolo sacrificio che si fa per avere una maggiore protezione. È come quando ti metti il casco per andare in moto o la cintura in macchina. Inoltre, quando vanno a mare o nei parchi si può togliere, ma è importante nei luoghi della movida”.

DE LUCA: “MASCHERINA IN AULA A SCUOLA ANCHE L’ANNO PROSSIMO”

De Luca concorda anche sul mantenere l’obbligo di mascherina in aula per il prossimo anno scolastico e per quanto riguarda la campagna vaccinale in vista della riapertura delle scuole dichiara: “Prepareremo entro questa settimana un piano di vaccinazione straordinaria per la popolazione studentesca”. “Noi – dice – dobbiamo completare la vaccinazione sotto i 18 anni, utilizzare e sfruttare pienamente il mese di luglio perché, se ci vacciniamo oggi, facciamo la seconda dose prima di agosto. Ma soprattutto dall’ultima settimana di agosto alla metà di settembre dobbiamo fare una campagna di vaccinazione di massa oppure le scuole non possono aprire”.