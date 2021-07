Tg Sanità, edizione del 5 luglio 2021

COVID. SPERANZA: CRESCE IN ITALIA VARIANTE DELTA, ANCORA PRUDENZA

“L’agenzia europea Ecdc ci dice che con tutta probabilità la variante Delta, nel giro di qualche settimana, sarà prevalente in Europa e quindi anche in Italia. E questo ci deve spingere ad essere ancora più attenti, a continuare il contact tracing, a continuare il tracciamento, a investire sul sequenziamento e a continuare a rispettare quelle regole essenziali che ci hanno consentito di piegare la curva in tante stagioni”. A lanciare il monito è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine della visita, la settimana scorsa, alla Casa della Salute ‘Le Piagge’ di Firenze. Ma l’Italia deve temere la variante Delta? “Intanto vediamo i numeri, che in un’epidemia sono la cosa più importante- ha risposto Speranza ai giornalisti- avevamo quasi 30mila persone in ospedale, oggi in tutta Italia ne abbiamo 1.700. Avevamo 3.800 persone in terapia intensiva, oggi poco meno di 300. Questo significa un crollo di più del 90% e che c’è un quadro migliore rispetto alle passate settimane, ma lo ribadisco: non significa che la partita è vinta. Abbiamo bisogno ancora di cautela, prudenza e gradualità”, ha concluso il ministro.

VACCINI. FIGLIUOLO: NESSUN RITARDO, SI PUÒ ANDARE SPEDITI

“Nessun ritardo sui vaccini”. Ad assicurarlo è il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ replica ai governatori delle Regioni affermando che “le dosi sono sufficienti per procedere spediti nella campagna vaccinale”, raggiungendo così l’obiettivo dichiarato dell’immunità di gregge entro fine settembre. “Se confrontiamo luglio con giugno c’è una flessione del 5% dei vaccini Pzifer e Moderna, non parlerei di ritardi- ha detto Figliuolo- Tra luglio e settembre avremo un approvvigionamento di circa 45 milioni e mezzo di dosi di questi vaccini, che sono i più usati. A luglio è prevista la disponibilità di circa 14,5 milioni di dosi, che assicureranno anche le vaccinazioni eterologhe per gli under 60 che hanno fatto come prima dose il vaccino AstraZeneca”. Per questo, secondo Figliuolo, “le Regioni hanno la potenzialità di somministrare complessivamente 500mila vaccinazioni al giorno”, ha concluso.

COVID. IN GRAN BRETAGNA STOP MASCHERINE AL CHIUSO DAL 19 LUGLIO

La Gran Bretagna, nonostante l’aumento dei casi da variante Delta, si prepara a un ‘liberi tutti’. Il premier Boris Johnson revocherà infatti il prossimo 19 luglio le ultime restrizioni anti-Covid, come l’obbligo di mascherine al chiuso o il rispetto del distanziamento. Con l’86% degli adulti che ha ricevuto almeno la prima dose, il governo di Londra vorrebbe dunque rimuovere le restrizioni legali e lasciare al singolo la scelta su dove indossare la mascherina, tenendola obbligatoria solo in ospedale e in strutture sanitarie. Intanto in Inghilterra i casi di Covid riconducibili alla variante Delta sono quasi quadruplicati in meno di un mese: sono stati fino a ora individuati 161.981 casi, il 46% dei quali registrati nell’ultima settimana. La variante, sequenziata per la prima volta in India, in Gran Bretagna rende oggi conto del 95% dei casi.

TERAPIE INNOVATIVE AD ALTO COSTO, DA SIFO PROGETTO PER VALUTARNE APPROPRIATEZZA