Scontro nel Pd, Orlando: “Senza 3 scissioni saremmo pari alla Lega”

ROMA – “Questo e’ un sondaggio di oggi. Da questi numeri emerge in modo evidente che senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega. Ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali”. Cosi’ su twitter il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, facendo riferimento al sondaggio sulle intenzioni di voto al 4 luglio, diffuso da Bidimedia. Non tarda ad arrivare la replica del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che su Twitter scrive: “Pensa il Psi: se nel ’21 non avesse subìto la scissione di Livorno a quest’ora dove stava”. Il segretario risponde a sua volta al sindaco, con una battuta: “Allora w le scissioni“.

