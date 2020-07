Il rapper Kanye West si candida come presidente degli Stati Uniti

ROMA – Kanye West si candida alle presidenziali degli Stati Uniti. A dare l’annuncio su Twitter e’ stato lo stesso rapper con queste parole: “Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Correrò per la presidenza degli Stati Uniti”. A sostenere la sua candidatura il fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Musk. Nel 2018 il cantante, uno dei rapper più pagati al mondo, e marito della star Kim Kardashian, aveva sostenuto Donald Trump nella corsa alla presidenza.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020