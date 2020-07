VIDEO | A Taranto il vento forte solleva e sparge le polveri dell’ex Ilva

BARI – Un video di poco meno di un minuto registrato da un’auto che percorre la strada Brindisi – Taranto e che sta raggiungendo lo svincolo per Bari. Il filmato immortala le polveri dei parchi minerali dell’ex Ilva spazzate via da un forte vento. Il cielo e’ nero: sempre esserci fumo nell’aria e invece sono “le polveri che arriveranno lontano, non solo sul quartiere Tamburi”, denuncia l’associazione Giustizia per Taranto che dalla propria pagina Facebook intende far “comprendere l’inutilita’ delle coperture dei parchi minerali”, le reti che sono state sistemate per evitare lo spargimento di agenti inquinanti. “Ecco a voi ‘il piu’ bell’impianto d’Europa’”, scrivono i componenti dell’associazione e concludono: “Chi continua a pensare che Ilva sia compatibile con la vita umana e’ cieco o in malafede”.