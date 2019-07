I consigli dell’ortopedico: “Rivolgersi al medico di base prima della visita specialistica”

ROMA – Rivolgersi al medico di base prima di andare dallo specialista. L’indicazione arriva dal responsabile ortopedico della clinica Santa Teresa di Isola del Liri, e della Nazionale maschile di basket, Raffaele Cortina.

Intervistato dall’agenzia Dire, ha spiegato come sia giusto “rivolgersi a uno specialista dopo che il primo screening l’ha fatto il medico di base, che deve dare indicazioni per eventuali patologie, se è necessario un consulto ulteriore perché pensa che la problematica necessiti di uno specialista”. Quindi, “primo passo il medico di base, poi un ulteriore controllo”.



In casi di patologie alle articolazioni, soluzioni possono essere portate dall’utilizzo di gel piastrinico e terapie infiltrative con acido ialuronico: “La procedura è abbastanza semplice, puo’ essere eseguita direttamente inflitrando l’articolazione, sia con l’ausilio di un ecografo per indirizzare al meglio l’infiltrazione, con l’ago che entrerà nell’articolazione”.



L’infiltrazione di acido ialuronico “ha la funzione di aumentare la capacità di scivolamento delle superfici articolari e contemporaneamente ha una funzione di protezione delle superfici articolari, andando a ridurre gli attriti”.

Per Cortina “un ulteriore passo sull’utilizzo di sostanze che possono aiutare l’articolazione è il gel piastrinico e ultimamente anche le cellule mesenchimali”. Tutti questi procedimenti, conclude, “sono indirizzati verso una artrosi non particolarmente grave, che non avrebbe o non ha indicazione per l’intervento chirurgico”.