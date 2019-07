VIDEO | Rifiuti a Roma, aspettando l’Ama i cittadini iniziano a pulire le strade

ROMA – L’ordinanza della Regione Lazio per ripulire la città di Roma dai rifiuti è appena stata firmata, ma alcuni solerti cittadini sono già all’opera in attesa che arrivi l’Ama.

LEGGI ANCHE Rifiuti, Roma pulita in 7 giorni: cosa dice l’ordinanza della Regione Lazio

Nel video di un nostro utente si vede chiaramente un signore all’opera con un tubo per pulire Via Roberto Malatesta, in zona Pigneto, dalla melma prodotta dai numerosi sacchetti di spazzatura che per giorni hanno letteralmente invaso molte strade della Capitale.

Ecco come appariva la città qualche giorno fa: