SOCIETA’ – Allarme verde. Impennata dei reati nel ciclo del cemento e nell’agroalimentare. La denuncia nel nuovo dossier Ecomafie di Legambiente. Il servizio di Anna Monterubbianesi.

DIRITTI – C’è chi dice no. Associazioni contro la chiusura dei laboratori sociali. A Roma sono 65 gli adulti con disabilità, tra i 20 e i 50 anni, che oggi frequentano questi progetti avviati nel 2004 dalla Comunità Capodarco. Ceramica, pasta fresca e restauro mobili tra le attività promosse. Il nuovo bando allarga la platea ma non prevede continuità ed esclude gli over 50.

ECONOMIA – L’albergo del cuore. Un hotel speciale in cui si coniugano accoglienza turistica innovativa, riqualificazione urbana e responsabilità sociale. Questo è il nuovo progetto della Cooperativa San Vitale a Ravenna per il diritto alla vacanza a tutte le persone.

INTERNAZIONALE – Senza futuro. “I minori palestinesi detenuti subiscono violazioni del loro diritto all’istruzione imposti dalle forze d’occupazione israeliane”. È la denuncia di Terre des Hommes che in un dossier racconta le inadempienze dei Servizi penitenziari di Gerusalemme che impediscono ai giovani arrestati di proseguire adeguatamente gli studi.

SPORT – I Mondiali Antirazzisti a Riace. Parte oggi dalla cittadina calabrese simbolo di accoglienza, la manifestazione dell’Uisp contro ogni discriminazione. Ai nostri microfoni il presidente nazionale dell’Unione italiana sport per tutti, Vincenzo Manco.

CULTURA – Sensuability. Dall’idea di Armanda Salvucci, presidente dell’Associazione Nessunotocchimario in mostra da oggi alla Casa del cinema di Roma le illustrazioni realizzate dai partecipanti del concorso della kermesse e anche tavole donate da affermati artisti del settore come Milo Manara, Fabio Magnasciutti e Mauro Biani. L’intento è di abbattere i pregiudizi e gli stereotipi legati al rapporto tra sessualità e disabilità.