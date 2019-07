Imre Oravecz – Settembre 1972 (Anfora)

Correte in libreria ad acquistare questo libricino. Non ve ne pentirete. Settembre 1972 è uno dei testi più originali e geniali che vi capiterà di leggere, scritto da uno dei massimi esponenti della letteratura ungherese. Imre Oravecz, poeta e traduttore, scrisse questo romanzo in versi, suddivisi in novantanove episodi, nel 1988. Le copie vennero esaurite in breve tempo e il libro divenne un caso letterario. Le edizioni Anfora, che lo avevano già pubblicato nel 2004, lo ripubblicano oggi e noi non possiamo che essergli grati. La trama è semplice: un uomo e una donna si conoscono, si innamorano, si sposano, hanno un figlio e poi si separano. Ogni capitolo, composto di venticinque righe, è un concentrato di bellezza, grazie soprattutto allo stile di Oravecz, a metà tra il diario, il monologo, il romanzo di ricordi.