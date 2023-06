Il Teatro Sistina diventa itinerante, il primo tendone a Milano

ROMA – Tutta Italia canterà e ballerà i grandi musical. Il teatro Sistina della Capitale diventerà itinerante. 1500 posti (con un’ottima visuale da ogni poltrona), un foyer di 300 mq, 500 posti auto, un’area ristoro e un’altra tenda più piccola, che sarà il camerino del cast. E ancora, un pianoforte per allietare i momenti di attesa e di giorno corsi intensivi dell’Accademia Sistina. Il primo chapiteau (il tendone, ndr) sarà allestito allo Scalo Farini a Milano. “Il teatro viaggiante arriverà dove non c’è nulla per portare l’atmosfera di un tempo”, ha dichiarato il direttore Massimo Romeo Piparo. L’inaugurazione a dicembre con ‘Cats’ con Malika Ayane.

A seguire, arriverà ‘Matilda’, una nuova produzione. “È un titolo che ho nel cassetto da 4 anni. Prosegue la filosofia di investire sul pubblico giovane”, ha dichiarato il direttore Massimo Romeo Piparo. Dopo il film ‘Matilda 6 mitica’ e il film musicale su Netflix, le pagine di Roald Dahl prenderanno vita in teatro con Luca Ward nei panni della preside e i Pozzoli (Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli) in quelli dei genitori di Matilda.

Da dicembre ad aprile per un totale di 90 giorni saliranno sul palcoscenico anche ‘Il marchese del grillo’ e, in chiusura, ‘Billy Elliot’. “È una grande avventura che porterà il nostro lavoro in giro per l’Italia. L’idea ci è venuta perché alcuni teatri d’opera d’Italia non ospitano i musical e poi per questioni di spazio e di programmazione“, ha spiegato Piparo. “I biglietti si possono acquistare da oggi sul nostro sito. Una biglietteria moderna che permetterà di prenotare anche il parcheggio, la consumazione e tutti i servizi messi a disposizione”, ha aggiunto il direttore. “Stiamo valutando le prossime tappe dello chapiteau. Tra le aree d’Italia c’è anche il Salento. L’idea è quello di portare gli spettacoli in estate tra giugno e luglio nel 2024″, ha raccontato Piparo.

Prossimamente andranno in scena ‘West Side Story’, ‘Jesus Christ Superstar’ e un’altra nuova produzione: ‘My Fair Lady’ con Serena Autieri, al Sistina nella stagione 23/24 e a Milano in quella 24/25. “Da oggi sono aperti i casting, ci sono tantissimi ruoli disponibili”, ha annunciato Autieri.