Strade chiuse a Bologna per i concerti di Vasco: dove parcheggiare gratis

BOLOGNA – Il Comune di Bologna conferma la chiusura delle strade per i quattro concerti di Vasco Rossi, a partire da domani, allo stadio Dall’Ara. Per le giornate del 6, 7, 11 e 12 giugno, è stata infatti emessa un’ordinanza sulla zona dell’evento, in particolare le vie Andrea Costa, De Coubertin, Della Certosa, Delle Tofane, XXI Aprile, Curiel, Dello Sport, Piazza della Pace. Da sei ore e 30 minuti prima dell’inizio del concerto e fino a 30 minuti dopo il termine, rende noto Palazzo D’Accursio, è stata predisposta una sosta gratuita per le auto in Viale Gandhi, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat, mentre i pullman potranno sostare in via Tadolini, via Cassini e via Sanzio. Inoltre, nelle giornate dei concerti, il cimitero della Certosa anticiperà la chiusura alle ore 17. Con le chiusure e i divieti di sosta saranno modificate anche le linee di autobus che attraversano la zona.

