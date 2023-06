Giulia Tramontano, per lei una scultura di sabbia sulla spiaggia di Platamona

ROMA – Una enorme scultura di sabbia dedicata a Giulia Tramontano, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, e al suo bambino mai nato, è stata realizzata sulla splendida spiaggia di Platamona, in Sardegna, tra Porto Torres e Castelsardo.

È l’omaggio dell’artista sardo Nicola Urru per la 29enne vittima di femminicidio a Senago, provincia di Milano. Giulia viene scolpita nella sabbia in tenuta da mare, con il cappello sulla testa e le mani sulla pancia, come appare in una delle foto più diffuse dopo la sua scomparsa. Alla fine, alla scultura vengono aggiunte anche delle ali.

IL MESSAGGIO DELL’ARTISTA

“Una violenza così precisamente riconoscibile e così odiosamente ricorrente che si innesta in mente e corpi di tutte le donne, e le abita”, scrive su facebook, usando l’hashtag #LoSapevamoTutte, scelto dalle attiviste femministe che, a partire dalla scomparsa della giovane, avevano intuito la svolta che avrebbe avuto il caso.

