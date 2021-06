Vaccino, in Valle d’Aosta ancora disponibili 180 dosi di Johnson&Johnson

AOSTA – Sono circa 180 le dosi di vaccino Johnson&Johnson avanzate dopo le prenotazioni riservate ai maturandi, che tra oggi e domani saranno immunizzati in vista dell’esame di Stato. Per questa ragione l’azienda Usl ha deciso di estendere la possibilità di prenotarsi a tutti i cittadini maggiorenni iscritti al servizio sanitario regionale della Valle d’Aosta, a condizione che non abbiano già ricevuto una dose di un altro vaccino e non siano già in lista per altri Open day. Prenotazioni sul portale telematico a partire dalle 16 di oggi, sabato 5 giugno. Le inoculazioni avverranno domani al Palaindoor di Aosta, dalle 8.10 alle 14.10.

EN VALLÉ D’AOSTE DISPONIBLES 180 DOSES POUR JOHNSON&JOHNSON

180 doses de Johnson&Johnson sont disponibles après la réservation des étudiants qui affronteront bientôt le bac. Pour cette raison, l’USL a décidé d’étendre la possibilité de réservation à tous les citoyens adultes inscrits au système sanitaire régional, qui n’ont pas encore reçu une dose ou ne sont pas déjà réservées pour un “Open day”. Inscriptions sur la page internet de l’Usl. Les inoculations auront lieu demain, de 8.10 à 14.10, au Palaindoor à Aoste.