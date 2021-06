ROMA – Seconda pole position per Charles Leclerc nel Gran Premio dell’Azerbaigian. Il pilota della Ferrari ha girato più veloce di tutti in 1’41″218, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto tempo e seconda fila per ierre Gasly (AlphaTauri) e quinto tempo per l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

