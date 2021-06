‘Esterno Notte’, Gifuni nei panni di Aldo Moro nella nuova serie di Bellocchio

ROMA – Sarà Fabrizio Gifuni ad interpretare Aldo Moro in ‘Esterno Notte’, la serie tv firmata da Marco Bellocchio.

Gifuni e Bellocchio hanno già avuto a che fare, narrativamente, con l’ex leader della Democrazia Cristiana, ucciso nel 1978 dalle Brigate Rosse. Lo scorso anno, infatti, Gifuni ha portato a teatro ‘Con il vostro irridente silenzio’, che richiama un passaggio di una delle lettere che Moro ha indirizzato all DC durante il rapimento, durato 55 giorni. Bellocchio, invece, ha raccontato lo statista al cinema con ‘Buongiorno, notte’, uscito nel 2003, liberamente ispirato dal libro del 1998 ‘Il prigioniero’ della ex brigatista Anna Laura Braghetti.



“Vedremo Moro all’inizio, poi scomparirà e poi lo rivedremo alla fine. Questa serie si concentrerà sui personaggi che si sono occupati di lui: la polizia, i politici, i terroristi e i familiari. Questo è il ‘corpo’ della serie. Questo è il controcampo del campo che era ‘Buongiorno, notte'”, ha raccontato Bellocchio alla Dire, in occasione dell’edizione 2019 della Mostra del Cinema di Venezia. La serie Rai – le cui riprese sono in corso a Roma – vede nel cast anche Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.



‘Esterno Notte’ – prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment (società del gruppo Fremantle), con Simone Gattoni per Kavac Film in co-produzione con Arte France, in collaborazione con Rai Fiction – è scritta da Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino. Il distributore internazionale è Fremantle.