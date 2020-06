Maltempo, a Bari sottopassi allagati e strade trasformate in fiumi

BARI – Sottovia allagati, persone rimaste bloccate a bordo di auto impantanate e strade trasformate in fiumi dall’intensa pioggia che si e’ abbattuta oggi su Bari. Si sono verificati anche alcuni incidenti stradali che, riferiscono gli agenti della polizia municipale, non hanno provocato feriti.

Sono stati momentaneamente chiusi il sottopasso De Filippo per lavori alle pompe di sollevamento, quello di via La Rotella per allagamento, il sottovia dello svincolo di Palese in direzione sud sulla statale 16 bis. Disagi si registrano nel sottopassa di via Quintino Sella.

Gli agenti raccomandano attenzione anche per il rischio di acquaplaning causato dagli accumuli di acqua sulle carreggiate.

