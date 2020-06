VIDEO | Metalmeccanici in corteo a Bologna: in ginocchio per Floyd

Tra i cartelli “classici” degli operai infatti sono anche spuntati i quelli con la scritta “Black lives matters“, le vite dei neri contano, che ha dato il nome anche all’omonimo movimento. Così le persone che hanno partecipato al corteo di questa mattina si sono fermate per osservare un minuto di silenzio in ricordo di Floyd, in ginocchio. Un riferimento a come è morto l’uomo, spirato dopo esser stato immobilizzato da un agente che ha tenuto premuto il ginocchio sul suo collo per più di otto minuti, impedendogli di respirare.

