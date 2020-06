VIDEO | De Luca: “Personaggi come lumachella della vanagloria di Trilussa”

NAPOLI – “C’e’ una poesia di Trilussa che si chiama La lumachella della vanagloria. C’e’ una lumaca che striscia su un obelisco e immagina che per questo motivo si carica di valore storico come l’obelisco. Trilussa scrisse: “La lumachella della vanagloria che era strisciata sull’obelisco guardo’ la bava e disse: gia’ capisco che lascero’ un’impronta nella storia”. Anche qui abbiamo tante lumache che strisciano, pensano di fare polemiche, di strusciarsi come la lumachella di Trilussa, e invece somari sono e somari restano, nullita’ sono e nullita’ restano”. Lo dice il governatore della Campania Vincenzo De Luca, riferendosi ad alcuni “personaggi, scomparsi per due mesi, che sono stati nascosti e ora tornano in scena per farsi pubblicita‘”. “A Napoli – continua – qualche soggetto che e’ una assoluta nullita’ pensa solo alle polemiche e alle provocazioni per strappare un articolo di giornale. Non perderemo un minuto di tempo per soggetti che non sono un problema sul piano politico ma sul piano psichiatrico”.