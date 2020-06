Turismo: il Frecciarossa arriva in Versilia, Argentario e Levante ligure

FIRENZE – “Il rilancio del turismo nazionale e’ una delle priorita’ del gruppo Fs italiane. Per la prima volta il Frecciarossa 1000 unira’ in estate Roma e Milano passando per la Versilia, l’Argentario e il Levante Ligure, territori ad altissima attrattivita’ turistica che saranno collegati direttamente all’Alta velocita’ italiana”. Lo annuncia, in una nota, l’amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti.

“Un nuovo servizio- aggiunge- che permettera’ di scoprire e riscoprire le bellezze culturali e paesaggistiche del nostro Paese, distribuendo i flussi turistici non solo nelle grandi citta’ ma anche nelle localita’ di medie e piccole dimensioni. Contribuiamo in questo modo a un vero e proprio rilancio dell’economia e del settore turistico di tutta l’Italia”.