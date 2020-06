FOTO | #ElephantDeath, i disegni sui social rendono omaggio all’elefantessa uccisa da un ananas esplosivo

ROMA – “Tra tutti gli animali l’uomo è il più crudele. È l’unico a infliggere dolore per il piacere di farlo”, scrive su Twitter un utente citando Mark Twain e postando un disegno di un uomo che porge a un elefante un ananas. Nascosta dietro il frutto, della dinamite, unita ad esso da del nastro isolante. E’ solo una delle tante immagini che stanno invadendo i social in queste ore per ricordare l‘elefantessa incinta, morta il 27 maggio a Kerala, in India, dopo aver ingerito un ananas riempito di petardi.

Il web si mobilita e, mostrando sdegno per l’accaduto, rende omaggio al pachiderma, vittima indifeso di una crudeltà insensata. Nelle ultime ore i social sono stati invasi da tantissimi disegni che ritraggono l’elefantessa e il piccolo che attendeva, nel suo ventre, accompagnati dall’hashtag #ElephantDeath, divenuto in breve tempo trending topic su Twitter. In molti di questi il pachiderma e’ ritratto immerso in un fiume (il Villiyar) dove si e’ recato realmente, in preda ad atroci sofferenze, dopo aver ingerito il frutto ripieno di esplosivo, rimanendo con la testa parzialmente sott’acqua, mentre sopraggiungeva la morte.

