Il 5 maggio in tv “Notti magiche”, in prima visione l’ultimo film di Paolo Virzì

ROMA – A poco meno di due anni dall’uscita nelle sale cinematografiche, l’ultimo film di Paolo Virzì approda in tv. Si chiama ‘Notti mgiche’ e andra’ in onda, in prima visione, questa sera, venerdi’ 5 maggio, su Rai3 alle 21.20.

NOTTI MAGICHE, TRAMA

La sera del 3 luglio 1990, mentre allo stadio San Paolo di Napoli si consuma una delle più cocenti delusioni sportive che hanno segnato l’epopea del calcio italiano, la sconfitta nella semifinale mondiale, ai rigori, contro l’Argentina di Maradona, a Roma l’auto di Leandro Saponaro, un produttore cinematografico sull’orlo della bancarotta precipita nel Tevere. Le indagini si concentrano immediatamente su tre giovani sceneggiatori, legati a Saponaro, finalisti del premio Solinas. Inizia cosi’ “Notti magiche”, film di Virzi’ che riporta gli spettatori ai Mondiali del 1990, con le partite che determinano l’alternanza dei giorni e delle notti, e le telecronache della Rai che si trasformano nella colonna sonora alternativa di una commedia a tinte gialle, che unisce il racconto alla memoria collettiva di un evento tanto indimenticabile quanto bruciante nel suo epilogo.