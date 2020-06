Cieco per l’Inps ma guidava l’auto, beni sequestrati a un sessantenne di Trapani

PALERMO – Per l’Inps era cieco, e per questa invalidita’ percepiva anche una pensione, ma in realta’ guidava l’auto rispettando perfettamente il codice della strada ed effettuava anche rifornimento nei distributori automatici di carburante. Protagonista un sessantenne di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, che e’ stato scoperto dai carabinieri. L’uomo e’ stato raggiunto da un decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale di Marsala nell’ambito di una indagine condotta dai carabinieri contro i falsi invalidi. Il sessantenne beneficiava della pensione di invalidita’ dal 2005, per un valore complessivo di 40mila euro, dovuta a una cecita’ parziale e un residuo visivo a entrambi gli occhi di un ventesimo con correzione.

Le indagini portate avanti dai carabinieri, tuttavia, hanno fatto emergere una realta’ ben diversa: l’uomo, nonostante la prefettura gli avesse revocato la patente nel 1998 “per mancanza dei requisiti fisici previsti”, continuava a guidare tranquillamente la propria auto senza alcuna difficolta’, anche per lunghi itinerari, e senza l’ausilio di occhiali correttivi. L’uomo e’ stato ripreso mentre faceva rifornimento autonomamente e mentre svolgeva occupazioni domestiche come la potatura di un albero. Il sequestro preventivo chiesto e ottenuto dalla procura di Marsala riguarda una somma di 18.500 euro. L’uomo dovra’ rispondere di indebita percezione di erogazioni dello Stato e truffa aggravata.

