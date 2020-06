VIDEO | Maltempo, frane e allagamenti nel bolognese. Fulmine colpisce palazzo

Altri interventi riguardano poi “pali pericolanti e alberi abbattuti”, come in via Marino Finzi a Monghidoro, dove una pianta è caduta sulla strada”.

Ma l’ondata di maltempo non ha risparmiato neanche la pianura, specialmente i comuni di Medicina e Bologna. A Medicina i Vigili del fuoco “sono intervenuti per mettere in sicurezza alberi, pali della luce e far fronte ad allagamenti”, mentre a Bologna “un condominio di via Flora è stato colpito da un fulmine intorno alle 22″, e l’acqua “ha provocato danni in diverse strade, tra cui via Zanardi e via de’ Musei”.