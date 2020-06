Ue, Johansson: “Riaprire i confini nell’Unione per fine giugno”

ROMA – Gli Stati membri dell’Unione Europea dovrebbero riaprire i confini con gli altri Paesi del blocco entro la fine di giugno: lo ha detto la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, alla vigilia di un vertice dedicato al tema in programma oggi. “Credo – ha sottolineato la dirigente – che ci stiamo avvicinando a una situazione nella quale si dovrebbe porre fine a tutte le restrizioni e a tutti i controlli sui confini interni”. Di riaperture, con Johansson, discuteranno oggi i ministri degli Interni dei Paesi membri dell’Ue. La commissaria ha parlato in un’intervista con l’emittente Euronews.

