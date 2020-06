Tg Scuola, edizione del 5 giugno 2020

#ScattoDiClasse: sui social del Mi le foto di fine anno

Fantasia, creatività e un pizzico di immaginazione. Anche in tempi di crisi sanitaria, la scuola non rinuncia al rito della foto di classe che si trasforma, in questo anno così particolare, in uno scatto a distanza. Il ministero dell’Istruzione rilancerà sui social il racconto di fine anno di docenti e studenti chiedendo loro di accompagnare con l’hashtag #ScattoDiClasse i post che faranno con le immagini delle loro classi, i messaggi, i video dedicati alla fine della scuola.

L’annuario in lockdown dell’istituto Salvemini di Bologna

Molto più di una semplice raccolta di foto: è l’ultimo atto di vicinanza alle famiglie e agli studenti”. È l’annuario in lockdown dell’istituto superiore bolognese ‘Salvemini’ di Casalecchio di Reno, spiegato dal dirigente scolastico Carlo Braga. Un album fotografico, quindi, “ma anche una ricerca tutta da scoprire”, prosegue Braga. Nel video, si susseguono le immagini delle aule vuote della scuola, ma l’occhio dello spettatore viene condotto verso le presenze nelle classi: ombrelli, sciarpe, e scritte sui muri che aspettano il ritorno degli studenti.

Roma, all’istituto Sereni ‘Si va in scena’ chiude il sipario

Gli studenti dell’istituto ‘Sereni’ di Roma hanno concluso il ciclo di lezioni ‘Si va in scena’. Un corso che ha affrontato, in parallelo, sia il mondo del cinema, dalla storia alle teorie e tecniche di ripresa passando per il linguaggio per immagini, sia il giornalismo, i suoi interpreti, le regole per scrivere un articolo e i generi del giornalismo, con un riferimento particolare alla critica cinematografica. Una riflessione sui linguaggi e il loro rapporto con il medium, ma anche un’occasione per conoscere il backstage di alcune produzioni cinematografiche grazie al contributo degli esperti.

La canzone dell’Ic Pertini di Trapani vince concorso Liquigas sull’ambiente

L’istituto ‘Pertini’ di Trapani ha vinto la seconda edizione di ‘1,2,3…respira!’, progetto di educazione ambientale di Liquigas, azienda leader in Italia nel settore del gas naturale. Gli alunni e le alunne di seconda e terza C hanno presentato una cover riadattata di ‘Occidentali’s Karma’, brano di Francesco Gabbani, diventata per l’occasione ‘Inquinamento basta’. Gli studenti sono stati premiati in diretta streaming dalla società, ottenendo un riconoscimento in denaro che servirà alla scuola per comprare materiale scolastico e strumentazioni per i laboratori di scienza e tecnologia.

Dalle scuole:

Istituto Comprensivo De Petra di Casoli

Uno studente ha progettato una classe del futuro colorata e multifunzionale.

l’Ic Giovanni XXIII di Caserta

La scuola ha vinto il concorso nazionale ‘Filmare la storia’ con un corto sull’allunaggio.

Liceo Cavour di Roma

Si è concluso il progetto su bullismo e omofobia organizzato dall’Istituto di Ortofonologia.

Istituto Fava di Mascalucia

Intervistata da diregiovani.it, la dirigente scolastica Maria Gabriella Capodicasa si dice pronta a tutte le soluzioni in vista della riapertura.

Ic Regina Elena di Roma

La dirigente scolastica Rossella Sonnino ha spiegato come l’istituto sta organizzando la riapertura a settembre, tra cambiamenti e nuove abitudini.

Ic Gabrieli di Mirano

Per i ragazzi, un viaggio d’istruzione virtuale a Urbino.