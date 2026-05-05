Il cane di Michele Serra sbranato dai lupi. L’associazione animalista: “Il problema non è il lupo, ma l’assenza di condizioni per convivere”

ROMA – Ogni volta che un lupo uccide un cane, in Italia si scatena una bufera. È successo di nuovo quando il giornalista e scrittore Michele Serra, firma storica di Repubblica e voce tra le più seguite del giornalismo italiano, ha dedicato un intervento alla morte di Osso, il suo cane predato dai lupi in Val Tidone, nell’Appennino piacentino. Parole cariche di dolore personale, ma anche di interrogativi più ampi su una convivenza che, per molti, sembra sempre più difficile da sostenere.

“Il primo pensiero, quando ho ritrovato quanto restava del mio cane, è stato: non si può vivere qui, me ne vado, ho esagerato, ho sbagliato, sono stato oltranzista, la natura è meravigliosa ma troppo dura, esigente- scrive Serra- Il giorno prima dell’uccisione del mio cane lo stesso branco aveva predato sei pecore del mio dirimpettaio Vittorio. Nel mese precedente altri quattro cani erano stati uccisi in valle; e nelle valli attorno ormai se ne contano a decine. E asini, vitelli, puledri. Il lupo è un predatore apicale, in Europa regna in cima alla catena alimentare. L’Italia è il paese che, largamente, ne ha di più“. E ancora: “Si può cercare di contenere il numero laddove sia necessario farlo. E non è la stessa cosa, rispetto all’idea che “il lupo non si tocca”. La specie non si tocca, certo. Ma gli esemplari in soprannumero non sono la specie”.

A quelle parole ha risposto l’Associazione Io non ho paura del lupo APS, con una lettera aperta firmata dal presidente Daniele Ecotti. La lettera riconosce e rispetta il dolore per la perdita di un animale domestico, sottolineando però un punto spesso rimosso nel dibattito pubblico: la presenza del lupo comporta rischi concreti che possono e devono essere gestiti. “Un cane lasciato libero e senza controllo, soprattutto in aree di presenza stabile del lupo, è esposto a un rischio reale”, si legge nel testo. Si tratta di una riflessione che non intende colpevolizzare, ma introdurre un principio fondamentale: la convivenza richiede responsabilità, anche individuale.

Uno dei passaggi centrali della lettera riguarda la critica alle narrazioni semplificate. “Il punto non è negare i problemi. Il punto è non raccontare soluzioni semplici dove soluzioni semplici non esistono.” Secondo l’associazione, ridurre il conflitto con il lupo a una questione numerica, “troppi lupi”, rischia di essere fuorviante e inefficace. La rimozione di alcuni individui, in assenza di adeguate misure di prevenzione, non risolve il problema ma lo sposta nel tempo e nello spazio.

La lettera evidenzia un elemento spesso trascurato: il ritorno del lupo si inserisce in territori già fragili. Spopolamento, crisi dell’agricoltura di piccola scala, riduzione dei servizi e delle economie locali hanno preceduto la presenza stabile del predatore. In questo contesto, il lupo non è la causa, ma un fattore che rende più evidente una crisi già in atto.

L’associazione ribadisce la propria posizione: la coesistenza non è una formula astratta, ma un processo concreto che richiede strumenti, investimenti e cambiamenti. Prevenzione e supporto reale agli allevatori, monitoraggio strutturato e aggiornato, gestione degli attrattivi, interventi mirati nei casi critici, informazione e responsabilità diffusa sono elementi imprescindibili per costruire una convivenza reale. “Coabitare non è gratis. Richiede impegno, rinunce e adattamento da parte di tutti”, sottolinea Ecotti.

La lettera si chiude con un invito chiaro: evitare che episodi dolorosi diventino strumenti di semplificazione. In un contesto già segnato da violenza, disinformazione e polarizzazione, il ruolo di chi ha visibilità pubblica è cruciale. “Usiamo il dolore per chiedere più responsabilità: più governo, più prevenzione, più conoscenza”, è il messaggio finale.