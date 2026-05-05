martedì 5 Maggio 2026

Giovani, Forum Terzo Settore: “Monito su ddl sul Servizio civile”

Ancora diversi i passaggi previsti in Parlamento, sia in sede di commissioni che in aula

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 5-5-2026 ore 21:01Ultimo aggiornamento: 5-5-2026 ore 21:01

ROMA – Sono in corso le audizioni in Parlamento sul disegno di legge in materia di giovani e servizio civile. Al dibattito alla Camera dei deputati partecipano anche rappresentanti del Forum Terzo Settore.

In evidenza opportunità e rischi. Sottolinea Licio Palazzini, referente del Forum per il servizio civile: “Il servizio civile ha come finalità la difesa civile non armata della patria e la promozione dei valori fondamentali della Costituzione, non quello di accelerare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani o di far sì che le attività siano un sostegno al welfare: questi sono risultati successivi”.
Ancora diversi i passaggi previsti in Parlamento, sia in sede di commissioni che in aula. “Il percorso è ancora abbastanza lungo“, dice Palazzini, “ma noi continueremo in ogni momento a seguirlo”.

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