Giovani, Forum Terzo Settore: “Monito su ddl sul Servizio civile”

ROMA – Sono in corso le audizioni in Parlamento sul disegno di legge in materia di giovani e servizio civile. Al dibattito alla Camera dei deputati partecipano anche rappresentanti del Forum Terzo Settore.

In evidenza opportunità e rischi. Sottolinea Licio Palazzini, referente del Forum per il servizio civile: “Il servizio civile ha come finalità la difesa civile non armata della patria e la promozione dei valori fondamentali della Costituzione, non quello di accelerare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani o di far sì che le attività siano un sostegno al welfare: questi sono risultati successivi”.

Ancora diversi i passaggi previsti in Parlamento, sia in sede di commissioni che in aula. “Il percorso è ancora abbastanza lungo“, dice Palazzini, “ma noi continueremo in ogni momento a seguirlo”.