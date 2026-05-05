Cooperazione, Ipsos-Doxa: “C’è voglia di sostenibilità e impegno”

ROMA – Salute, benessere, lavoro: queste le priorità evidenziate dagli italiani in un sondaggio dedicato agli Obiettivi di sviluppo sostenibile che sono parte dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

I dati sono stati pubblicati in occasione della presentazione dell’edizione 2026 del Festival dello sviluppo sostenibile, al via a maggio. Secondo Enrico Giovannini, direttore scientifico di Asvis, “i dati dell’indagine Ipsos-Doxa mostrano chiaramente che, contrariamente a quello che alcuni pensano, la sostenibilità non è passata di moda, anzi”. Giovannini evidenzia che “il 90 per cento delle italiane e degli italiani intervistati durante questa indagine dice che la sostenibilità è un valore molto importante”.

Ad alimentare fiducia, secondo Asvis, l’alleanza di organizzazioni che promuove il Festival, è poi la voglia di impegnarsi per il bene comune. “C’è una disponibilità a mettersi in gioco personalmente”, sottolinea il direttore di Asvis: “Quasi il 70 per cento delle persone ritiene di essere disponibile a cambiare i propri stili di vita”.