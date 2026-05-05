martedì 5 Maggio 2026

Matone su Schlein: “Si porta malissimo gli anni che ha”

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la deputata della Lega ed ex magistrata

Data pubblicazione: 5-5-2026 ore 19:25Ultimo aggiornamento: 5-5-2026 ore 19:25

ROMA – Ieri era il compleanno di Elly Schlein, le ha fatto gli auguri? “No, non glieli ho fatti, non sapevo fosse il suo compleanno”. Sa quanti anni ha compiuto? “Non lo so 45? Oppure 33? Li porta malissimo, non si trucca, si veste malissimo. Invece ha dei begli occhi, potrebbe truccarsi, io non tollero le donne che potrebbero esser belle…”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la deputata ed ex magistrata Simonetta Matone, intervistata da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

Cosa le regalerebbe? “Dei trucchi, perché non si trucca. Ci si deve anche voler bene, perché si deve sembrare peggio di quel che si è?” Non è mica obbligatorio doversi truccare, se ci si sente bene con se stessi. “Però sarebbe più felice se lo facesse”. Che augurio farebbe alla leader Pd? “Di continuare così in modo che noi possiamo continuare a governare”.

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