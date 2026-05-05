martedì 5 Maggio 2026

Grande Fratello Vip, stasera la scelta del secondo finalista: le anticipazioni

Il pubblico deciderà chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras merita il sogno della finale

Data pubblicazione: 5-5-2026 ore 18:51Ultimo aggiornamento: 5-5-2026 ore 18:51

ROMA – Oggi, martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Giorni di fuoco nella Casa. Alleanze e antipatie sono sempre più cristallizzate e stasera verranno messe sotto la lente d’ingrandimento. La scelta del secondo finalista: l’onore della proclamazione e subito l’onere di una decisione difficile, che condizionerà il percorso degli altri. Il pubblico deciderà chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras merita il sogno della finale. I sei vip in nomination aspettano l’esito di un’eliminazione ma scopriranno in diretta che non è così. E proprio tra alcuni di loro gli scontri sono più accesi.

Proprio Francesca Manzini e Marco Berry dovranno difendere le loro reciproche posizioni tra incomprensioni e accuse reciproche. Alessandra Mussolini, dopo la crisi e un momento di sconforto, torna più carica di prima e promette ai suoi “nemici” Antonella Elia e Marco Berry di essere il loro tormento. Raimondo Todaro: i ricordi più belli, i momenti più duri. Stasera ripercorrerà la sua “linea della vita” e la sorpresa di chi ama gli scalderà il cuore.

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